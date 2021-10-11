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Кто посмел поступить по-хaмски с атомной субмариной ВМС США?

Кто посмел поступить по-хaмски с атомной субмариной ВМС США?

Атомная субмарина ВМС США "Коннектикут"(Connecticut) спокойно прогуливалась по Южно-Китайскому морю, любовалась красотами подводного мира, никого не трогала и вдруг нате вам! Какой-то неизвестный объект столкнулся с американской подводной лодкой.

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Александр Hammer
Это Петров и Боширов рыбачили на блесну
Алексей АК
По моему , они браконьерили....
Вячеслав Воронин
... или Девки в озере купались и поймали РАКА...
Александр Hammer
Да, блесна крупновата была. :)))
Вадим Белов
Факт столкновения подлодки США с неизвестным объектом очевидно был. Кому это выгодно? Почему бы Китаю не сделать "китайское" предупреждение американцам своим беспилотным "объектом"?
петр кузнецов
любопытной Варваре лодку помяли......
Игорь Тихонов
Кибердинозавр, не иначе... А управляли им дистанционно китаезы! Что еще не понятно?
Леонид
А ежели объект, с которым столкнулись пиндосы, сразу булькнул на глубину...без права всплытия? Может потому американцы и молчат?
Житель Земли Макаренков
Годзила, не меньше…
Александр Зиборов
Везде суются, вот и получают...

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