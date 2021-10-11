Кто посмел поступить по-хaмски с атомной субмариной ВМС США?

Атомная субмарина ВМС США "Коннектикут"(Connecticut) спокойно прогуливалась по Южно-Китайскому морю, любовалась красотами подводного мира, никого не трогала и вдруг нате вам! Какой-то неизвестный объект столкнулся с американской подводной лодкой.