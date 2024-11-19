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Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ

Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение поблагодарить в Telegram сотрудников ФСБ и СК РФ за поимку агентов СБУ, устроивших теракт, в результате которого погиб высокопоставленный офицер Черноморского флота Валерий Транковский.

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