Развожаев поблагодарил ФСБ и СК за поимку агентов СБУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение поблагодарить в Telegram сотрудников ФСБ и СК РФ за поимку агентов СБУ, устроивших теракт, в результате которого погиб высокопоставленный офицер Черноморского флота Валерий Транковский.
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