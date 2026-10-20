Швеция представила первый самолет радиолокационного дозора GlobalEye / © Saab Самолет, заказанный Управлением оборонных материальных средств Швеции для шведских ВВС, теперь должен пройти этап испытаний и проверок.
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