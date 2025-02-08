В России предотвратили теракт с заложенной в FPV-очки взрывчаткой. Может ли это оказаться фейком?

Рогов: На фронт под видом гуманитарной помощи отправили FPV-очки со взрывчаткой Российским бойцам в зону проведения специальной военной операции (СВО) под видом гуманитарной помощи хотели отправить заминированные FPV-очки.
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