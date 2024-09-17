П.Толстой: русские не должны своими налогами из мизерных зарплат в регионах оплачивать пособия для детей мигрантов

александр петров

Начну с того, что сидят в "турме"!! Что касаемо принятии законов по мигрантам лет 7 назад, так вносилось предложений масса. При этом не только по мигрнатам, но и другие, которые нужны народу. Но вот вопрос, а кто их не желает принимать ась? Большинство в гос.дупе. А кто выдвигает кандидатов а потом за них голосует ась?? Наверное не мигранты!! Вот ВВП внес предложение о запрете иметь чинаи несколько гражданств, недвижимости, счетов, бизнеса и прочих "ништяков" у наших закоренелых "партнеров" и что?? Гос.дупа отложила принятие! И это предложил гарант! А Вы хотите что бы Толстой предложил и всё утвердили?!! Не смешите мои тапочки! Я питал надежду, что после отклонения принятия закона о чинах от гаранта, он отправит гос.дупу в дальнее плавание и назначит новые выборы. При этом изменив избирательное законодательство. За каждого кандидата должно проголосовать 50% +1 голос "От общего числа избирателей"!! И убрать выдвижение по партейным списочкам. Ан нет. Может знал о том, что нас ждет в ближайшее будущее? Я имею ввиду СВО и по этой причине не сделал то, что по моему мнению нужно. Но посмотрим, что будет после СВО. Что то мне подсказывает, что у Бастрыкина и его подчиненных ой как много работы прибавится!! Депутатов то с домочадцами и иных чинов у нас ой как много!!!