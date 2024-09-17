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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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П.Толстой: русские не должны своими налогами из мизерных зарплат в регионах оплачивать пособия для детей мигрантов

П.Толстой: русские не должны своими налогами из мизерных зарплат в регионах оплачивать пособия для детей мигрантов

Зампред Госдумы РФ Пётр Толстой хочет, чтобы и россиянам было комфортно жить в своей стране, и самим рабочим мигрантам предоставлялись все условия для работы и отдыха.

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Комментарии
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александр петров
Начну с того, что сидят в &quot;турме&quot;!! Что касаемо принятии законов по мигрантам лет 7 назад, так вносилось предложений масса. При этом не только по мигрнатам, но и другие, которые нужны народу. Но вот вопрос, а кто их не желает принимать ась? Большинство в гос.дупе. А кто выдвигает кандидатов а потом за них голосует ась?? Наверное не мигранты!! Вот ВВП внес предложение о запрете иметь чинаи несколько гражданств, недвижимости, счетов, бизнеса и прочих &quot;ништяков&quot; у наших закоренелых &quot;партнеров&quot; и что?? Гос.дупа отложила принятие! И это предложил  гарант! А Вы хотите что бы Толстой предложил и всё утвердили?!! Не смешите мои тапочки! Я питал надежду, что после отклонения принятия закона о чинах от гаранта, он отправит гос.дупу в дальнее плавание и назначит новые выборы. При этом изменив избирательное законодательство. За каждого кандидата должно проголосовать 50% +1 голос &quot;От общего числа избирателей&quot;!! И убрать выдвижение по партейным списочкам. Ан нет. Может знал о том, что нас ждет в ближайшее будущее? Я имею ввиду СВО и по этой причине не сделал то, что по моему мнению нужно. Но посмотрим, что будет после СВО. Что то мне подсказывает, что у Бастрыкина и его подчиненных ой как много работы прибавится!! Депутатов то с домочадцами и иных чинов у нас ой как много!!!
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Т
Тамара
Соглана с Вами на 100%. Только, уверена на 90%, верховые &quot;наездники&quot;, что сами думать в &quot;ДУМАХ&quot; ни хрена не научены, не примут никогда этого разумного действа.
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