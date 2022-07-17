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Хавбек «Спартака» Маркитесов перешел в «Родину» за 150 тысяч евро

«Родина» объявила о трансфере хавбека «Спартака» Дмитрия Маркитесова. Клуб-дебютант Первой лиги подписал с 21-летним воспитанником красно-белых контракт по схеме «3+1».

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