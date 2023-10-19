Прорубили окно в Азию. Что Путин привёз с саммита «Одного пояса и пути»

Российский лидер Владимир Путин был самым заметным иностранным гостем на пекинском саммите проекта «Один пояс — один путь» — если судить по реакции «коллективного Запада», обратившего внимание на тезисы выступления нашего президента.
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