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Тренер «Аль-Насра» пошутил о Роналду: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи»

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия пошутил о переходе Криштиану Роналду. «Контракт с Криштиану Роналду – что-то невероятное для нашего футбола.

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