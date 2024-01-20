Сегодня в Астраханской области завершается охотничий сезон на дичь

Теперь охотникам надо за 20 дней подать сведения о своей добыче, иначе их может ждать штраф. С 23 сентября 2023 года до 20 января 2024 года включительно в Астраханской области проходил сезон охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь (утки, гуси, лысуха, лебедь-шипун, большой баклан).