Бизнес на мусоре: в Ленобласти устроили свалку вместо защитных сооружений

Предприниматели за три года нелегально заработали более 47 млн рублей. Во Всеволожском районе в Ленобласти прикрыли нелегальный бизнес с мусором, который организовали сотрудники инженерно-строительной компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии