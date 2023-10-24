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Голый астраханец посреди дороги весь вечер пугал водителей и прохожих

Голый астраханец посреди дороги весь вечер пугал водителей и прохожих

В астраханских пабликах появились фото с улицы 11-й Красной Армии. Автор кадров сообщает, что стал свидетелем неадекватного поведения у местного жителя: абсолютно голый молодой человек кидался на проезжающие мимо машины и пугал пешеходов.

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