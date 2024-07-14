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Кейн, Гакпо, Мусиала, Ольмо, Шранц и Микаутадзе с 3 голами стали лучшими бомбардирами Евро-2024

Кейн, Гакпо, Мусиала, Ольмо, Шранц и Микаутадзе с 3 голами стали лучшими бомбардирами Евро-2024

По три гола забили Харри Кейн (Англия), Коди Гакпо (Нидерланды), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия), Жорж Микаутадзе (Грузия) и Дани Ольмо (Испания).

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