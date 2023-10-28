История и археология: Чем знаменита династия Гиннессов и как появилась известная Книга рекордов

История бренда Guinness - это история самого популярного в Ирландии напитка, и самой продаваемой в мире книги, которая ежегодно вдохновляет тысячи людей на установление самых разных рекордов и является национальным фаворитом на протяжении десятилетий.
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