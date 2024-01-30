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В России начнется производство кроссоверов Dongfeng

В России начнется производство кроссоверов Dongfeng

На первом этапе в Калининграде будет запущена крупноузловая сборка двух кроссоверов Dongfeng Sokon: DFSK ix5 и ix7, которые пока не были представлены на российском рынке.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безликого кроссовера, хоть одно автопредприятие начало выпуск минивэнов или компактвэнов, как выпускают в Японии заводы HONDA, TOYOTA, NISSAN, Mitsubishi, причем в формате гибридов, когда малолитражный бензиновый двигатель служит только для подзарядки аккумуляторной батареи, а двигается он электродвигателями. Уверен, такие экономичные и экологичные машины были бы нарасхват и у молодежи, и у любителей семейного автомобиля...
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