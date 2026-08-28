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Пункт-А

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Памяти Юрия Шои

Памяти Юрия Шои

Ушел Юрий Александрович Шоя. Не стало человека, который являлся по-настоящему штучным профессионалом, на протяжении всей жизни готовившим высококлассных спортсменов российского, европейского и мирового уровня, Заслуженного тренера России, Заслуженного работника физической культуры и спорта, Заслуженного наставника Союза боевых искусств, судьи международной категории экстра-класса.

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