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Матерый шоумен Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

Матерый шоумен Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский за счет колоссального административного ресурса – большинства в парламенте, лояльного правительства и возможности распоряжаться финансовым ресурсом госкомпаний – еще остается самым популярным политиком в стране.

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