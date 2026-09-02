В Хакасии неподалеку от заимки отшельницы Агфьи Лыковой появился медведь

В Хакасии вблизи заимки отшельницы Агафьи Лыковой появился медведь. Об этом ТАСС рассказал директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.
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