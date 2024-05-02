В Тулуне 15 мая откроют после капремонта поликлинику в микрорайоне Угольщиков

Поликлиника в микрорайоне Угольщиков города Тулуна откроет двери для своих пациентов 15 мая. В здании завершили капитальный ремонт, который проводили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
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