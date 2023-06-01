BMW или Mercedes или Audi или Volvo: выбираем ЛУЧШИЙ премиальный SUV

#carwow Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwowRussia и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Предположим, вы планируете покупку дорогого SUV с подключаемым гибридом - что же выбрать: Mercedes GLC, BMW X3, Audi Q5 или Volvo XC60? Ну, Мэт заполучил все эти модели, чтобы устроить обстоятельный групповой тест и определить лучший гибридный "паркетник" на сегодня! Давайте сравним все эти авто.