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Шальная бабка в Mortal Kombat 1, игры по комиксам в Steam, превью Clair Obscur: Expedition 33…

Шальная бабка в Mortal Kombat 1, игры по комиксам в Steam, превью Clair Obscur: Expedition 33…

Журналисты опубликовали предварительные обзоры Clair Obscur: Expedition 33; игры по комиксам Marvel от Activision снова могут появиться в Steam; Forza Horizon 5 выйдет на PS5, но только в цифровом виде; градострой Folklands получил дату выхода; авторы Warhammer 40,000: Space Marine II уверяют, что не превратят тайтл в проект-сервис; боевая бабуля скоро начнёт разбивать лица в Mortal Kombat 1; свежий трейлер получила .

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