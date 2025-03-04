Шальная бабка в Mortal Kombat 1, игры по комиксам в Steam, превью Clair Obscur: Expedition 33…

Журналисты опубликовали предварительные обзоры Clair Obscur: Expedition 33; игры по комиксам Marvel от Activision снова могут появиться в Steam; Forza Horizon 5 выйдет на PS5, но только в цифровом виде; градострой Folklands получил дату выхода; авторы Warhammer 40,000: Space Marine II уверяют, что не превратят тайтл в проект-сервис; боевая бабуля скоро начнёт разбивать лица в Mortal Kombat 1; свежий трейлер получила .