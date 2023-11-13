"Проклятые" драгоценности и 5 млн рублей: суд оставил в СИЗО экстрасенса без гражданства

Молодого человека обвиняют в мошенничестве – он выманил у клиентки крупную сумму денег и драгоценнстиЖелезнодорожный районный суд Новосибирска оставил под стражей 32-летнего молодого человека без гражданства, обвиняемого в мошенничестве.