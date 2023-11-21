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Lethal Company — инди-хит, когда выйдет Marvel’s Wolverine, критика Walking Dead: Destinies…

Lethal Company — инди-хит, когда выйдет Marvel’s Wolverine, критика Walking Dead: Destinies…

Lethal Company признана инди-хитом, инсайдеры говорят о сроках производства Marvel’s Wolverine, в досье экс-работника Gearbox нашли упоминания Borderlands 4 и других неанонсированных игр, гейм-директор Returnal покидает свою студию, завершился чемпионат мира по League of Legends, Enclave получит HD-ремастер для PS5, The Walking Dead: .

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