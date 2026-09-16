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Царьград

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Туск предсказывает рекордное повышение цен на топливо в Польше

Туск предсказывает рекордное повышение цен на топливо в Польше

Премьер Польши Дональд Туск заявил о возможном резком росте цен на топливо из-за вето президента Кароля Навроцкого на налог для нефтекомпаний.

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