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62ИНФО | Новости Рязани

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Житель Подмосковья насмерть сбил человека в Шиловском районе

Житель Подмосковья насмерть сбил человека в Шиловском районе

Авария произошла в 01:13 на 269-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. 25-летний житель Московской области на Opel Antara сбил человека, который попытался перейти дорогу в неположенном месте.

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