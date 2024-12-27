Житель Подмосковья насмерть сбил человека в Шиловском районе

Авария произошла в 01:13 на 269-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. 25-летний житель Московской области на Opel Antara сбил человека, который попытался перейти дорогу в неположенном месте.
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