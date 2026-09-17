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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демар Дерозан рассказал, что Йокич, Гордон и Мюррэй убедили его перейти в «Денвер»

Демар Дерозан в разговоре с The Athletic рассказал, что Никола Йокич , Аарон Гордон и Джамал Мюррэй лично звонили ему, чтобы убедить перейти в « Денвер ».

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