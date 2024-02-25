Лишенный золота Пекина-2022 фигурист Галлямов обратился к главе МОК Баху

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, выложил в своем Telegram-канале памятной таблички для медалистов Олимпийских игр-2022 в Пекине и обратился к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
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