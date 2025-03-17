На Смоленщине модернизируют объекты ЖКХ

Округ Смоленской области уже получил средства по национальному проекту В этом году Смоленский округ Смоленской области модернизирует объекты коммунальной инфраструктуры - по профильной программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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