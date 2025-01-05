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В Госдуме предупредили ЕС о последнем шансе спастись от кабалы США

В Госдуме предупредили ЕС о последнем шансе спастись от кабалы США

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что у стран Евросоюза остался один шанс спастись от экономической и политической кабалы, в которую ее загоняют США.

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