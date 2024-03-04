Россия поднимет в ОЗХО вопрос о применении химикатов украинскими боевиками

Россия поднимет вопрос о системном применении украинскими боевиками токсичных химикатов на 105-й сессии исполсовета Организации по запрещению химического оружия, заявил официальный представитель РФ в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский.
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