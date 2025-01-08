38 детсадов и 19 школ не будут работать 9 января в Барнауле

Из-за отключений воды приостановится деятельность и некоторых организаций допобразования 38 детсадов и 19 школ не будут работать из-за отключения воды в Барнауле, которое продлится с 22:00 8 января до 22:00 9 января.
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