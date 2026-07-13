Сезон отчетностей стартует в США: аналитики ждут роста прибыли S&P 500 на 23%

Сезон корпоративной отчетности в США стартует с крупнейших банковских компаний. Во вторник, 14 июля, свои результаты за второй квартал 2026 года представят JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo и Bank of America.
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