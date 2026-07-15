Алсу примерила традиционные восточные образы во время отдыха в Марокко

Певица Алсу поделилась с подписчиками кадрами из отпуска в Марокко. Для прогулок по Марракешу артистка выбрала несколько разных образов, вдохновленных как современной модой, так и традиционной восточной одеждой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии