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Алсу примерила традиционные восточные образы во время отдыха в Марокко

Алсу примерила традиционные восточные образы во время отдыха в Марокко

Певица Алсу поделилась с подписчиками кадрами из отпуска в Марокко. Для прогулок по Марракешу артистка выбрала несколько разных образов, вдохновленных как современной модой, так и традиционной восточной одеждой.

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