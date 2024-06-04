62-летняя жена Малинина раскрыла свои секреты красоты: «Мне не стыдно»

Эмма прокомментировала слухи о пластике АЛЕКСАНДР И ЭММА МАЛИНИНЫ WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/НАТАЛЬЯ ШАХАНОВА Супруга российского эстрадного певца Александра Малинина Эмма в свои 62 года выглядит весьма эффектно.
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