Трое военнослужащих из Ивановской области геройски погибли в ходе СВО

Погибшие представлены к Орденам Мужества.Правительство Ивановской области сообщило трагическую новость: в ходе военной спецоперации погибли трое уроженцев региона — гранатометчик Сергей Самонов, номер расчета Илья Волков и снайпер Денис Тихомиров.
Погибшие представлены к Орденам Мужества.Правительство Ивановской области сообщило трагическую новость: в ходе военной спецоперации погибли трое уроженцев региона — гранатометчик Сергей Самонов, номер расчета Илья Волков и снайпер Денис Тихомиров.
Свежие комментарии