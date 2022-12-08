Царьград

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Трое военнослужащих из Ивановской области геройски погибли в ходе СВО

Трое военнослужащих из Ивановской области геройски погибли в ходе СВО

Погибшие представлены к Орденам Мужества.Правительство Ивановской области сообщило трагическую новость: в ходе военной спецоперации погибли трое уроженцев региона — гранатометчик Сергей Самонов, номер расчета Илья Волков и снайпер Денис Тихомиров.

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