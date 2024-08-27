В поликлинике окружной больницы запустили пилотный проект - сестринский пост

Это первый опыт для округа. Его открыли в терапевтическом отделении. Теперь после консультации у врача пациенты смогут обратиться на сестринский пост, где им предоставят необходимую информацию для подготовки к различным исследованиям, ответят на все интересующие вопросы, а также выдадут справки и направления к узким специалистам.