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В поликлинике окружной больницы запустили пилотный проект - сестринский пост

В поликлинике окружной больницы запустили пилотный проект - сестринский пост

Это первый опыт для округа. Его открыли в терапевтическом отделении. Теперь после консультации у врача пациенты смогут обратиться на сестринский пост, где им предоставят необходимую информацию для подготовки к различным исследованиям, ответят на все интересующие вопросы, а также выдадут справки и направления к узким специалистам.

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