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Царьград

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Ректор "Контур университета" заявил о помощи ИИ преподавателям

Ректор "Контур университета" заявил о помощи ИИ преподавателям

Борис Славин, ректор "Контур университета", отметил важность использования ИИ в вузах для автоматизации рутинных задач преподавателей и усложнения оценки знаний студентов, что способствует повышению качества образования.

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