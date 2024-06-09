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Борис Скрынник: «Шведы выдвинули ультиматум, что если россияне останутся в FIB, они вообще уйдут из нее и чемпионаты мира проводить не будут»

Об этом рассказал президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник. Накануне в Стокгольме на конгрессе Международной федерации бенди (FIB) прошли выборы президента организации, им стал швед Хенрик Нильссон, сменивший норвежца Стейна Педерсена.

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