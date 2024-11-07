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Царьград

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Минобороны показало загрузку ракеты "Ярс" в пусковую установку под Калугой

Минобороны показало загрузку ракеты "Ярс" в пусковую установку под Калугой

Сотрудники ведомства сняли на видео процесс установки баллистической ракеты.В Козельском ракетном соединении в Калужской области в шахтную пусковую установку загрузили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс".

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