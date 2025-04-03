Предсмертное пророчество старца Илии, что он предсказал о завершении СВО Юлия ЧелкановаНедавно в центре внимания оказались слова схиархимандрита Илии, известного духовного наставника, который, перед своей кончиной, оставил важные предсказания о будущем России.