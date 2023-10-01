Мария Устинова: «Центр поддержки релокации позволит помочь стабилизировать рынок труда в регионе»

Генеральный советник «Областного кадрового агентства» (ОКА) Мария Устинова рассказала о ключевых проектах, которые получили развитие на IV Международном HR-саммите в виде новых партнерских соглашений и конкретных шагов по стабилизации рынка труда.
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