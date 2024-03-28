Собянин встретился с новоселами — участниками программы реновации в Кузьминках

Почти половина жителей Кузьминок переедут в новое жилье по реновации Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с новыми жильцами, которые переехали в жилой комплекс, построенный в районе Кузьминки в рамках программы реновации.
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