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Вгудок

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Солнце снизойдёт на РЖД через вокзал, а не колею. Швейцарский эксперимент с панелями на железной дороге не доедет до России

Солнце снизойдёт на РЖД через вокзал, а не колею. Швейцарский эксперимент с панелями на железной дороге не доедет до России

Швейцарский стартап Sun-Ways уложил 48 солнечных панелей между рельсами. Эксперимент показал работоспособность идеи в Европе, но эксперты настроены скептически: для российских железных дорог препятствием станет климат, регламенты снегоочистки и критерии безопасности.

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