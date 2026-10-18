Южная Африка: Пять активистов «Марша» и «Марша» были застрелены на Потсдам-роуд и Стейблс-Уэй в Дануне в Кейптауне во время антииммиграционного митинга во второй половине дня 17 октября.
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