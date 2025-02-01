В Красноселькупском районе пешеход пострадал в ДТП со снегоходом на зимнике

На зимнике, соединяющем села Толька и Ратта, 31 января произошло ДТП с участием снегохода. Водитель транспортного средства наехал на пешехода, из-за чего тот получил травмы, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО.
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