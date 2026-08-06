Трамп заявил об обладании США 60 процентов мировых запасов нефти и газа

Соединенные Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60 процентов мировых запасов нефти и газа. Политик представил ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала, пишет РИА Новости.
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