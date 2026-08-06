Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Трамп заявил об обладании США 60 процентов мировых запасов нефти и газа

Трамп заявил об обладании США 60 процентов мировых запасов нефти и газа

Соединенные Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60 процентов мировых запасов нефти и газа. Политик представил ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала, пишет РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии