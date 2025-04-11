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Овечкин заявил, что Путин не звонил ему после того, как он установил рекорд

Овечкин заявил, что Путин не звонил ему после того, как он установил рекорд

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал поздравление от президента России Владимира Путина в связи с установлением рекорда по количеству заброшенных снайперских шайб в истории НХЛ.

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