Овечкин заявил, что Путин не звонил ему после того, как он установил рекорд

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал поздравление от президента России Владимира Путина в связи с установлением рекорда по количеству заброшенных снайперских шайб в истории НХЛ.
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