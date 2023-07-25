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Глава Минфина РФ Силуанов: дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит примерно 2-2,5% ВВП

Глава Минфина РФ Силуанов: дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит примерно 2-2,5% ВВП

В настоящее время размер дефицита бюджета Российской Федерации выходит примерно на уровни, которые правительство России закладывало в план, и по итогам 2023 года его размер составит 2%-2,5% ВВП.

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