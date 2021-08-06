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"Русофобия": Антонов отверг вмешательство РФ в вакцинацию США от COVID

"Русофобия": Антонов отверг вмешательство РФ в вакцинацию США от COVID

Использованы материалы: ТАСС/Валерий Шарифулин; Depositphotos. Анатолий Антонов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Вашингтоне, США, отверг обвинения во вмешательстве РФ в ход вакцинации населения Штатов от коронавируса.

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