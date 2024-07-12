"Война - уже это реальность": Самое важное для России осталось за кадром саммита НАТО. Все сигналы прозвучали заранее

Natalija Osminina

Как раз турне Орбана показало, что в Deep State есть силы, которым США надоели и они хотят мир перекроить. НАТО- это удавка на горле США и Европы. НАТО и ЕС-это единая структура, связанная с ЕС напрямую эмиссией евро через ЦБ США. Экспансия НАТО разоряет ЦБ США, а значит ведет к отстегиванию от него ЦБ ЕС. Европа будет принесена в жертву. Но есть силы в Европе, которые с этим не согласны. Великобритания готова удовлетвориться союзом из западных стран. Орбан работает на Ватикан, который готов отвечать за союз центральных стран Европы при согласии России, которая будет кормить эту зону газом и нефтью. Франция, которая по мнению Лондона должна быть под ним, выигрышем леваков Меланшона, встала под Байдена. Посмотрим, как пройдут там Олимпийские игры: будет ли Лондон усмирять Францию черными бунтами (как в прошлый раз) и терактами исламистов. Пока что там горит шпиль знаменитого Руанского собора. В конечном итоге ЕС распадется и НАТО вмесе с ним.