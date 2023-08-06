РИАП "АПРАЛ" МТ

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Foreign Policy: Профессор Поузен заявил, прорвав 1-ю линию обороны РФ, ВСУ окажутся в смертельной ловушке

Foreign Policy: Профессор Поузен заявил, прорвав 1-ю линию обороны РФ, ВСУ окажутся в смертельной ловушке

Профессор Массачусетского технологического института Барри Поузен, написал статью для издания Foreign Policy и указал на то, что продолжение наступления Киева приведет к трагическим последствиям, даже если Украине удастся преодолеть передний рубеж российской обороны.

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Комментарии
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А
Александр
Если наступление ускорит капитуляцию Киева и приведет к разгрому ВСУ, то пусть поскорее наступают 🤠
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11 час.
АС
Александр Смирнов
Больше бомбить и нужно с рады СБУ военкоматов и где этот комик урод земля прячется. Хватит быть джентльменами. А то привыкли как на нас посмотрят. Да плевать на америкосов как они на нас посмотрят также на Европу
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11 час.

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