Foreign Policy: Профессор Поузен заявил, прорвав 1-ю линию обороны РФ, ВСУ окажутся в смертельной ловушке

АС

Александр Смирнов

Больше бомбить и нужно с рады СБУ военкоматов и где этот комик урод земля прячется. Хватит быть джентльменами. А то привыкли как на нас посмотрят. Да плевать на америкосов как они на нас посмотрят также на Европу